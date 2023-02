Der Elektro-Golf von Volkswagen kommt 2025

Das erste Konzept für einen VW ID.2 wurde 2021 gar nicht gut aufgenommen und das nicht nur extern, auch intern war die Kritik groß. Und daher entschied man sich bei Volkswagen gegen das Design und schickte die Designer wieder an die Arbeit.

Diese neue Version des VW ID.2 werden wir laut Autocar im März sehen, sie wird also vermutlich zusammen mit dem neuen VW ID.3 präsentiert. Allerdings noch als Konzept, denn das kompakte Elektroauto soll erst 2025 auf den Markt kommen.

Volkswagen peilt derzeit einen Basispreis von 22.500 Euro an und es soll das erste Modell werden, welches die neue MEB-Plus-Plattform nutzt. Doch wieso spreche ich hier vom VW ID.2, da steht doch Golf in der Headline? Es gibt keinen ID.2 mehr.

Der zweite vollelektrische VW Golf kommt

Wir haben schon Ende 2022 erfahren, dass Volkswagen nach dem Abgang von Herbert Diess darüber nachdenkt, dass man bekannte Marken mit in das Elektro-Zeitalter nimmt. Und Golf gehört dazu. Der VW ID.2 wird somit der neue VW Golf.

Nach dem ersten e-Golf ist also für 2025 der zweite vollelektrische Golf geplant und Volkswagen wird sich jetzt davon distanzieren, den VW ID.3 als elektrischen Golf für die Zukunft zu positionieren. Das soll ab 2025 der erste VW ID.2 werden.

Warum? Weil dieses Modell eine ähnlich große Rolle für die Zukunft spielen wird und weil man dank Elektro-Plattform im Innenraum ein ähnliches Platzangebot wie in einem Golf besitzt. Allerdings ist dieser Elektro-Golf dann auch 4,25 Meter lang.

Ein neuer VW Golf GTI mit Elektromotor

Die Volkswagen AG wird hier die gleiche Basis wie beim Cupra UrbanRebel nutzen und nach Cupra und VW wird auch Skoda ein Modell in dieser Klasse planen. Bei der ersten Basisversion des neuen Golfs gibt es also vermutlich 166 kW (226 PS).

Der Elektromotor wandert auf die Vorderachse (schade) und es wird auch eine Version mit zwei Elektromotoren kommen. Also ein VW Golf GTX? Nein, es wird ein VW Golf GTI. Auch das hat sich schon angedeutet, das GTX-Branding ist somit tot.

Volkswagen denkt darüber nach, ob man hier ebenfalls ein Konzept zeigen soll, was durchaus möglich wäre. Der VW ID.3 GTX soll Ende 2023 präsentiert werden und parallel dazu könnte man dann ein Konzept für den VW Golf GTX (2025) zeigen.

Volkswagen kehrt zurück zu den Wurzeln

Der Konzern reißt also das ein, was Herbert Diess aufgebaut hat. Eine neue Marke für Elektroautos (ID) und ein neues Branding für Performance-Modelle (GTX). Der VW ID.3 bleibt wohl im Portfolio, aber das ist dann wohl eher ein VW Golf Plus.

Beim elektrischen VW Golf soll man tiefer sitzen und VW peilt sogar nur 1,6 bis 1,7 Tonnen beim Gewicht an. Das wäre spürbar weniger, als beim VW ID.3. Geladen wird mit 200 kW und die Reichweite liegt bei 440 km (da geht aber sicher mehr).

Ich bin gespannt, das klingt nach einem spannenden März für Volkswagen. Man wird den neuen VW ID.3 zeigen und dann irgendwie erklären müssen, warum das doch nicht der neue Elektro-Golf ist. Wir werden euch natürlich hier informieren.

