Mehr Nachhaltigkeit: Volkswagen-Kantine verzichtet auf Fleisch

Bei Volkswagen verfolgt man mittlerweile eine nachhaltige Strategie und da gehört es natürlich nicht nur dazu große Elektro-SUVs zu bauen, auch andere Bereiche will der Konzern angehen, um mehr für die Nachhaltigkeit dieser Welt zu tun.

Die Kantine im Markenhochhaus in Wolfsburg wird daher fleischfrei, das berichtet der BR. Komplett vegetarisch ist man noch nicht unterwegs, ab und zu wird es noch Fisch geben, aber auf die beliebte Currywurst muss man jetzt bald verzichten.

Die erreichte in einigen Jahren übrigens einen höheren Absatz, als die Autos der Marke, doch in Zukunft wird der „Klassiker“ verschwinden. Noch nicht komplett, eine weitere Kantine in Wolfsburg führt die Currywurst weiterhin, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Volkswagen AG alle Kantinen umgestellt hat.

PS: In Hannover verzichtet das Volkswagen-Werk schon länger auf Fleisch.

