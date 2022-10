Mehrweg: IKEA Deutschland setzt auf RECUP und REBOWL

IKEA Deutschland führt ab sofort deutschlandweit das RECUP/REBOWL-Mehrwegsystem für die Gastronomie in den IKEA Restaurants, Schwedenbistros und Mitarbeiterrestaurants ein.

Nach Abschluss der Pilotphasen in drei IKEA Einrichtungshäusern IKEA Köln-Godorf, IKEA Düsseldorf und IKEA Ulm starten nun alle 54 IKEA Einrichtungshäuser in Deutschland mit dem Mehrwegsystem und bieten Getränke und Speisen in „nachhaltigen“ To-go-Behältnissen an.

Das System funktioniert mit Pfand. Beim Kauf eines Getränks im RECUP zahlen Kunden 1 Euro, bei Speisen in der REBOWL 5 Euro Pfand. Nach Verzehr der Getränke bzw. Speisen lassen sich die leeren Behältnisse bei knapp 13.000 Partnern deutschlandweit wieder zurückgeben und das Pfand wird erstattet.

In den IKEA-Einrichtungshäusern gibt es ebenfalls Pfandautomaten, in denen sich RECUPs zurückgeben lassen.

