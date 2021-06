Meine Erfahrung mit dem Kaufland Online-Marktplatz: Obacht bei externen Händlern

Kaufland hat seit April seinen Online-Marktplatz am Start. Dabei hat man den bisherigen Online-Marktplatz real.de auf kaufland.de umgestellt. Ich habe dort geshoppt und direkt einen Fehler gemacht.

Im Oktober 2020 hat die Schwarz Gruppe den Online-Marktplatz real.de von der SCP Group übernommen. Mit mehr als 5.000 Händlern gehört er zu den größten deutschen Online-Marktplätzen. Die Marke Kaufland hat durch die lokalen Stores für mich ein ganz gutes Image. Das macht der Online-Marktplatz leider zunichte.

Vollkommen naiv habe ich dort im April einen Wasserkocher geshoppt. Durch die Suche nach der exakten Modellnummer landete ich bei kaufland.de. Dort wird auf der jeweiligen Produktseite direkt angezeigt, wer die Ware verkauft. Das schaut zum Beispiel so aus:

Verwöhnt von Amazons A-Z-Garantie wagte ich einen Kauf. Rückblickend sicherlich ein Fehler. Denn auf dem Online-Marktplatz von Kaufland tummeln sich (gefühlt) tausende chinesische Händler, die noch nie irgendwas von Gewährleistung, Widerrufsrecht und ähnlichen Dingen gehört haben. Das bemerkte ich, als ich den Wasserkocher reklamieren wollte. Der Grund dafür war ganz einfach: Die Abschaltautomatik war defekt.

Es hat 37 Nachrichten gedauert, bis ich mein Geld wieder hatte. Aber auch nur, weil ich zum Glück über PayPal gezahlt habe und dort den Käuferschutz einschalten konnte. Der Kaufland-Service, der bei solchen Problemen unkompliziert helfen soll, hatte erstmal auf ganzer Linie versagt. Die „Hilfe“ ist nämlich nicht so, wie man das z.B. von Amazon gewohnt ist, sondern im Grunde schreibt ein Mitarbeiter von Kaufland einfach eine Nachricht in die Konversation.

Na immerhin! … oder: warum ich online fast immer mit Paypal zahle. pic.twitter.com/YWsYnh8AWz — René Hesse (@ReneHesse) June 7, 2021

Meine persönliche Meinung nun: Obacht bei externen Händlern auf dem Kaufland Online-Marktplatz. Ich kann und will nicht alle externen Händler dort über einen Kamm scheren, aber was da an Fake-Produkten, fragwürdigen Produktbeschreibungen und hanebüchenen Support-Aussagen unterwegs ist, ist schon erschreckend. Ist man selbst betroffen, beginnt man damit, mal zu recherchieren und stößt auf zahlreiche ähnliche Berichte.

Zur allgemeinen Erheiterung platziere ich nun nachfolgend noch den Support-Verlauf zu meinem Problem (gekürzt nur um sensible Daten, Zeitraum 10.05. bis 07.06.2021).

Ihre Nachricht

2021-05-10 08:05:33

Hallo, der Wasserkocher hat keine funktionierende Abschaltautomatik. Er kocht bis ins Unendliche weiter. Er kocht auch dann weiter, wenn er bereits von der Station genommen wurde und wieder darauf gestellt wird. Ich bitte darum, mir zeitnah Möglichkeiten aufzuzeigen, wie mit diesem Mangel umzugehen ist. Danke. Angaben des Kunden im Kontaktformular:

Meine Bestellungen

Problem mit einer Bestellung / Artikel

Artikel ist defekt oder beschädigt

Kundennummer: xxxxx

Nachricht von A-Best

2021-05-10 11:53:36

Sehr geehrter Kunde,

Es tut uns leid, diese Nachricht zu hören, und wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen entstanden sind.

Bitte keine Sorge, wir bieten Ihnen eine zufriedenstellende Lösung. Vorher müssen wir das Problem zuerst bestätigen. Bitte stellen Sie uns das Video des von Ihnen erwähnten Problems zur Verfügung, und unsere Techniker werden es sofort überprüfen. Danke für Ihre Kooperation.

Unsere E-Mail lautet: x@gmail.com

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.

Besten Wünsche

Ihre Nachricht

2021-05-10 12:13:05

Das Video befindet sich hier: https://cloudup.com/xxxxxxxxx

Nachricht von A-Best

2021-05-10 12:58:25

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Wir können den von Ihnen angegebenen Website-Link nicht öffnen. Bitte senden Sie das Video an unsere Mailbox. Vielen Dank!

Ihre Nachricht

2021-05-10 13:02:39

Das ist ein normaler Weblink. Er kann problemlos angezeigt werden. Das Video ist 90 MB groß und kann daher nicht per E-Mail gesendet werden. Ich habe es auf einer anderen Plattform hochgeladen. → https://wsi.li/xxxxxxxxx

Nachricht von A-Best

2021-05-11 05:17:11

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Wir haben das von Ihnen bereitgestellte Video an unsere Qualitätsprüfungsabteilung gesendet, die es überprüft. Bitte warten Sie geduldig.

Ihre Nachricht

2021-05-11 09:23:50

Danke. Ich setze ihnen hiermit eine Frist bis zum 24.05.2021 um die Sache zu klären.

Nachricht von A-Best

2021-05-11 11:04:21

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Sie prüfen und es wird eine Weile dauern, um Ihr langes Warten zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, uns morgen erneut zu kontaktieren.

Ihre Nachricht

2021-05-19 07:35:31

Hiermit erinnere ich sie an die Frist vom 24.05.21 um die Sache zu klären. Sollte diese fruchtlos verstreichen, werde ich auf dieser Plattform ein Verfahren gegen sie einleiten und das Geld über Paypal zurückholen.

Nachricht von A-Best

2021-05-19 10:16:02

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Für dieses Problem müssen Sie einen Kundendienst beantragen. Ich muss mir drei Informationen geben: Ihre Mijia APP-Benutzer-UID, die Mijia-App-Version und das Benutzerübermittlungsprotokoll. Protokoll senden bedeutet: Feedback in Feedback senden und in “Mein” Tag melden. Das Backend kann das Protokoll abfragen.

Ihre Nachricht

2021-05-19 10:17:18

Das Gerät wird nicht mit der App genutzt. Es hat gar kein Bluetooth. Ich habe bereits ein Video gesendet. Ich werde nun einen Fall gegen sie eröffnen.

Hier hatte ich das Gefühl, das führt zu nichts. Daher schalte ich den Kaufland-Service ein. Nur ein Klick und mir wird geholfen, so das Versprechen. Denkste …

Ihre Nachricht

2021-05-19 10:17:28

Der Kaufland.de Kundenservice wurde zur Klärung der Anfrage eingeschaltet.

Nachricht von A-Best

2021-05-20 09:30:31

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Wir können Ihnen einen Rabatt von 3 Euro gewähren. Möchten Sie das Produkt behalten?

Die Stimmung kippt deutlich.

Ihre Nachricht

2021-05-20 09:34:22

Ist das ihr Ernst? Das Gerät weist einen offensichtlichen DEFEKT auf und sie kommen hier mit 3€? Was soll diese Hinhaltetaktik? Ich bestehe auf eine zeitnahe Rückabwicklung. Wenn nicht, hole ich das Geld am 24.05.21 über Paypal zurück.

Nachricht von A-Best

2021-05-20 10:52:56

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Da Sie es für einen bestimmten Zeitraum verwendet haben, können wir nach der Rücksendung keinen zweiten Verkauf tätigen. Wenn Sie dies wünschen, können wir Ihnen einen Rabatt von 5 Euro gewähren.

Ihre Nachricht

2021-05-20 11:00:37

Das stimmt nicht. Bitte informieren sie sich über deutsches Recht.

Nachricht von A-Best

2021-05-21 05:19:33

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Da der Gesamtbetrag Ihrer Bestellung nicht hoch ist, können wir uns einen so großen Verlust nicht leisten. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen einen Rabatt von 7 Euro gewähren.

Okay, die Rabattnummer ist echt eine Taktik, um sich aus der Sache herauszuwinden.

Ihre Nachricht

2021-05-21 07:19:26

Entweder sie können den Mangel beseitigen oder sie erstatten die volle Kaufsumme. Das ist deutsches Recht.

Nachricht von A-Best

2021-05-21 08:16:50

Sehr geehrter Kunde, hallo, es tut mir leid, Sie warten zu lassen. Gemäß den Bestimmungen der Plattform müssen Sie die Fracht selbst tragen, wenn Sie Produkte unter 40 Euro zurückgeben oder umtauschen müssen. Wenn Sie das Produkt zurücksenden möchten, verpacken Sie es bitte und senden Sie es an folgende Adresse:

xxxxxxxx Nach Erhalt des Produkts in unserem Lager erstatten wir Ihnen umgehend

Bitte teilen Sie uns nach Rücksendung der Ware die Sendungsnummer und den Spediteur mit.

Wenn Sie das Produkt behalten möchten, bieten wir Ihnen einen Rabatt von 7 Euro.

Ihre Nachricht

2021-05-21 08:20:32

Ist die Ware mangelhaft, muss der Unternehmer die Transport- oder Versandkosten übernehmen. Gemäß § 439 Abs. 2 BGB hat der Verkäufer die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Es liegt nachweislich ein Mangel vor. Das Video habe ich geschickt. Bitte leiten sie alles entsprechend in die Wege.

Nachricht von A-Best

2021-05-21 12:27:09

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Nachricht von Kaufland.de Kundenservice

2021-05-24 13:01:53

Hallo Up-Mall, unser gemeinsamer Kunde hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und uns am 10.05.2021 mitgeteilt, dass die bestellte Ware “Xiaomi Mi Electric Kettle Eu White One Size” beschädigt beziehungsweise defekt ist. Beschreibung – der Wasserkocher hat keine funktionierende Abschaltautomatik. Er kocht bis ins Unendliche weiter. Wunsch des Kunden zum weiteren Vorgehen – Erstattung Wir bitten Sie, schnellstmöglich mit dem Kunden in Kontakt zu treten, um das Anliegen zu klären beziehungsweise den Schaden zu regulieren. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kaufland.de Team

Nachricht von A-Best

2021-05-25 08:24:06

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Wie viel Rabatt benötigen Sie, um das Produkt zu behalten?

Ich glaube die haben einen Rabatt-Bot am Start …

Ihre Nachricht

2021-05-25 08:37:30

Da man das Produkt aufgrund des Defekts nicht benutzen kann, erwarte ich selbstverständlich die Erstattung der vollen Summe.

Nachricht von A-Best

2021-05-25 11:07:00

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Wir können Ihnen einen Rabatt von 10 Euro gewähren. Möchten Sie das Produkt behalten?

An dieser Stelle habe ich mich wirklich gefragt: Ist es das wirklich wert, meine Zeit mit sowas zu verschwenden? Antwort: Natürlich! Geht ja auch ein bisschen ums Prinzip!

Ihre Nachricht

2021-05-25 11:51:45

Was verstehen sie nicht an meinen Nachrichten und der Sachlage? Was soll ich mit dem Produkt? Es ist DEFEKT! Da man das Produkt aufgrund des Defekts nicht benutzen kann, erwarte ich umgehend die Erstattung der vollen Summe.

Nachricht von Kaufland.de Kundenservice

2021-05-25 19:22:36

Hallo Up-Mall, unser gemeinsamer Kunde hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und uns am 10.05.2021 mitgeteilt, dass die bestellte Ware “Xiaomi Mi Electric Kettle Eu White One Size” beschädigt beziehungsweise defekt ist. Beschreibung – der Wasserkocher hat keine funktionierende Abschaltautomatik. Er kocht bis ins Unendliche weiter. Der Kunde wünscht keinen Preisnachlass. Der Wunsch des Kunden zum weiteren Vorgehen – Erstattung Wir bitten Sie, schnellstmöglich mit dem Kunden in Kontakt zu treten, um das Anliegen zu klären beziehungsweise den Schaden zu regulieren. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kaufland.de Team

Nachricht von A-Best

2021-05-26 09:33:21

Sehr geehrter Kundenservice, Hallo: Wenn Sie sich für den After-Sales-Bereich bewerben müssen, benötigen wir die Zusammenarbeit des Käufers mit

Nachricht von A-Best

2021-05-26 09:33:33

Hallo Kunde

Sorry für die Unannehmlichkeiten

Für dieses Problem müssen Sie einen Kundendienst beantragen. Ich muss mir drei Informationen geben: Ihre Mijia APP-Benutzer-UID, die Mijia-App-Version und das Benutzerübermittlungsprotokoll. Protokoll senden bedeutet: Feedback in Feedback senden und in “Mein” Tag melden. Das Backend kann das Protokoll abfragen.

Ihre Nachricht

2021-05-26 09:36:29

Ich sagte es schon einmal: Das Gerät wird nicht mit der App genutzt. Es hat gar kein Bluetooth! Es kann nicht mit einer App genutzt werden! Was soll diese Hinhaltetaktik?

Nachricht von A-Best

2021-05-26 10:07:18

Hallo, Kunde

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Dieses Produkt muss nicht mit der APP verbunden werden, da Xiaomi-Produkte für den Kundendienst gelten müssen, müssen Sie Log auf der APP einreichen und uns die Benutzer-ID und die Versionsinformationen der Mijia APP, die Sie verwenden, zur Verfügung stellen, der Lieferant wird das Feedback sehen, das Sie im Hintergrund zur Verfügung stellen, wenn es nicht gelöst werden kann, werden wir einen Ersatz oder eine Rückerstattung für Sie arrangieren, bitte kooperieren Sie, danke im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit!

Ihre Nachricht

2021-05-26 10:13:28

Nochmal: ICH HABE KEINE APP dafür! Da man das Produkt aufgrund des Defekts nicht benutzen kann, erwarte ich umgehend die Erstattung der vollen Summe.

Nachricht von A-Best

2021-05-26 10:17:45

Hallo, Kunde

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Wir sind uns bewusst, dass es sich bei Ihrem Produkt um einen Wasserkocher handelt und Sie Feedback über die Mi Home App abgeben müssen.

Ihre Nachricht

2021-05-26 10:20:47

Ich muss gar nichts über irgendeine App abgeben. Ich habe sie hier kontaktiert. Sie haben den Mangel zu beseitigen oder zeitnah den Kaufpreis zu ersetzen. Ich stelle hiermit nun die Kommunikation mit ihnen ein, da das ganze zu nichts führt. Sie sind offensichtlich nicht bereit ihren gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten nachzukommen. Ich werde den Kaufland Service informieren und bei Paypal den Fall eskalieren lassen.

Nachricht von A-Best

2021-05-26 11:53:41

Hallo, Kunde

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Es tut uns leid für die schlechte Erfahrung, da Sie das Produkt für eine Weile benutzt haben, unsere Produkte werden getestet, bevor sie unser Lager verlassen und die Produkte, die wir an Sie liefern, sind in einem funktionierenden Zustand, diese Situation kann nicht auf ein Qualitätsproblem mit dem Produkt zurückzuführen sein, wir sind mehr als bereit, Ihnen ein Ersatzprodukt zu senden, aber wir haben das Produkt im Moment nicht auf Lager, so bitten wir Sie freundlich, das Produkt zu behalten und wir können Ihnen einen Rabatt von 10€ geben, wenn Sie in Zukunft an anderen Produkten in unserem Geschäft interessiert sind, können wir Ihnen einen besseren Preis geben.

Ihre Nachricht

2021-05-26 12:02:41

Ich habe das Produkt nicht genutzt. Es war von Anfang an defekt. Ich werde den Kaufland Service informieren und bei Paypal den Fall eskalieren lassen. Der Kaufland Service scheint hier ja null Hilfe zu sein.

Nachricht von A-Best

2021-05-26 12:22:29

Hallo, Kunde

Bitte haben Sie Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Es tut uns leid für die schlechte Erfahrung.

Wie viel Rabatt brauchen Sie, um das Produkt zu behalten?

Gut. Mir reicht es. Ich habe bei PayPal einen Fall eröffnet und auf einmal ist auch der Kaufland-Service aufgewacht. „Sorry“ fürs Stören.

Nachricht von Kaufland.de Kundenservice

2021-06-02 13:01:22

Hallo Up-Mall, unser gemeinsamer Kunde hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und uns mitgeteilt, dass die bestellte Ware “Xiaomi Mi Electric Kettle Eu White One Size” defekt ist.

Beschreibung – Abschaltautomatik defekt Der Kunde wünscht keinen Preisnachlass, sondern eine Erstattung des Kaufpreises. Wir möchten Sie bitten, unserem Kunden ein kostenfreies Retourenlabel zukommen zu lassen. Da es sich um einen Defekt handelt, sind die Retourenkosten von Ihnen zu tragen. Wir behalten uns vor, die Bestellung zu stornieren, falls Sie bis zum 04.06.2021 keine Auskunft erteilen. Wir bedanken uns für die schnellstmögliche Bearbeitung der Kundenanfrage. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kaufland.de Team

Nachricht von A-Best

2021-06-03 10:24:54

Hallo Kunde

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten, da Sie dieses Produkt seit einiger Zeit verwenden, unser Produkt vor dem Verlassen unseres Lagers getestet wurde und das Produkt, das wir Ihnen geliefert haben, sich in einem funktionstüchtigen Zustand befindet Produkt ein Problem darstellt, wir sind bereit, Ihnen ein Ersatzprodukt zuzusenden, aber wir haben das Produkt derzeit nicht auf Lager, daher bitten wir Sie, das Produkt zu behalten, wir können Ihnen in Zukunft einen Rabatt von 13 € gewähren Sie interessieren sich für andere Produkte in unserem Shop Produkte, wir können Ihnen einen besseren Preis anbieten.

Diese Anfrage wurde automatisch geschlossen, da dieser Artikel storniert wurde.

Nachricht von Kaufland.de Kundenservice

2021-06-07 08:24:15

Hallo Herr Hesse,

Hallo A-Best, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: Lieber Kunde,

da der Marktplatzhändler nicht innerhalb der Frist reagiert hat, haben wir die Bestellung storniert. Wir möchten Sie bitten, den Artikel noch 14 Tage aufzubewahren. Ggf. wird sich der Marktplatzhändler innerhalb der 14 Tage mit Ihnen in Verbindung setzen und um eine Retoure des Artikels bitten. Nach den 14 Tagen stellen wir Ihnen den Artikel zur freien Verfügung. Sie müssen diesen dann nicht zurückschicken. Sehr geehrter Händler,

wie oben beschrieben, haben Sie nun 14 Tage lang Zeit, unseren gemeinsamen Kunden um die Retoure zu bitten. Andernfalls wird dem Kunden der Artikel zur freien Verfügung gestellt. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich jederzeit erneut bei uns, wir unterstützen Sie gerne. Wir bedanken uns, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an uns gewandt haben, und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kaufland.de Team

A-Best hat die Anfrage geschlossen.

Mein Fazit? Ich bin ja selbst schuld. Warum bestelle ich nicht einfach über Amazon? WARUM WAR ICH SO NAIV? Man lernt daraus. Und wenn möglich online einfach immer PayPal nutzen.

