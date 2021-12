Start bei 152.546,10 Euro: Mercedes-AMG EQS im Konfigurator online

Im Sommer ging der Konfigurator für den Mercedes-Benz EQS online, der bei etwas mehr als 100.000 Euro startet. Mercedes hat das Lineup aber nicht nur nach unten, sondern mit der ersten elektrischen AMG-Version nach oben ausgebaut.

Erster rein elektrischer AMG startet

Der Mercedes-AMG EQS kann jetzt konfiguriert werden und startet bei 152.546,10 Euro. Diese Version kommt auf 484 kW (658 PS) mit 950 Nm und hat mit 584 km weiterhin eine sehr passable Reichweite (es gibt aber auch einen großen Akku).

In den kommenden Tagen werden wir erfahren, wie sich der erste Elektro-AMG von Mercedes fährt, denn einige Medien wurden für eine kurze Probefahrt extra in die USA eingeflogen. Der normale EQS fährt sich etwas „zurückhaltend“ für die Power, die er besitzt. Ich vermute mal, dass die AMG-Version dann aber richtig drückt.

Der Mercedes-AMG EQS starte damit übrigens in der Liga des Porsche Taycan Turbo und hat auch in etwa die gleiche Leistung. Und wie das bei den deutschen Autoherstellern so ist: Mit ein paar Klicks im Konfigurator ist man bei 200.000 Euro.

Mercedes will das AMG-Portfolio mit dem Elektro-Wandel etwas schlanker halten, ein paar Versionen dürften daher langfristig wegfallen. Nach dem Mercedes-AMG EQS kommt der Mercedes-AMG EGE, da hat Daimler bisher aber noch keine Daten genannt. Die Auslieferungen dürften beim EQE aber sowieso erst 2023 anstehen.

