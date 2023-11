Mercedes-Benz: Flexibles Ladesystem Pro erhält App

Die Zeiten, in denen Mercedes-Benz den Juice Booster umngelabet und als „Flexibles Ladesystem“ unter eigener Flagge verkauft hat, sind vorbei. Mit dem „Flexiblen Ladesystem Pro“ hat man inzwischen eine hauseigene Lösung am Start, die jetzt auch die passende App erhalten hat. Zumindest die iOS-Version ist frisch in Deutschland im App Store gelandet.

Mit der App Mercedes-Benz Charger ist das Steuern des Ladevorgangs über das Smartphone jederzeit möglich. Sobald das „Flexible Ladesystem System Pro“ mit einer Stromquelle und dem Fahrzeug verbunden ist, kann der Ladevorgang per App gestartet und gestoppt werden.

Vorab können die Ladeparameter definiert und entsprechend abgespeichert werden. Dies ist auch während des Ladevorgangs möglich. Einstellbar sind die Stromstärke (angegeben in A) und der Preis pro kWh. Die resultierende Ladeleistung wird ebenfalls angezeigt und der entsprechende Preis für die Ladesequenz berechnet.

Die App informiert über den aktuellen Ladezustand und die Einstellungen. Außerdem sehen Kunden, wie viele Kilowattstunden sie zu welchem Preis geladen haben. Diesen Preis geben die User selbst vor, um Ihre Kosten im Blick zu behalten. Kunden können die Daten in der Historie abrufen und sich die Ladekosten für einen selbst gewählten Zeitraum anzeigen lassen. Die Informationen lassen sich grafisch anzeigen und auf ein Smartphone exportieren.

Das Flexible Ladesystem Pro ist eine mobile Ladelösung, mit der Mercedes-Fahrer mit bis zu 22 kW laden können. Das Zubehör kann online erworben werden.

