Mercedes-Benz führt automatischen Spurwechsel ein – auch per OTA-Update

Mercedes-Benz führt den automatischen Spurwechsel (Automatic Lane Change, ALC) jetzt auch in Europa ein. Für bereits verkaufte Fahrzeuge soll das Feature per OTA-Update verteilt werden.

Das Fahrerassistenzsystem ALC ist ab sofort in 33 europäischen Ländern für verschiedene Modelle der C-, E- und S-Klasse, GLC, CLE sowie EQE, EQS und deren SUV-Versionen verfügbar. ALC kann sowohl direkt ab Werk als auch per Over-the-Air-Update in diese Fahrzeuge integriert werden.

Neben der Verfügbarkeit in Neufahrzeugen bietet Mercedes-Benz die ALC-Funktion auch für rund 200.000 bereits ausgelieferte Fahrzeuge in Europa an. Ab September 2024 können Besitzer der aktuellen E-Klasse sowie des CLE Coupé und Cabrio die neue Funktion per OTA-Update installieren.

Auch Modelle der C- und S-Klasse sowie GLC, EQE und EQS ab einem bestimmten Baujahr können die Funktion erhalten. Die Kunden werden über die Verfügbarkeit in ihrer Region informiert und können das Update über das Infotainmentsystem MBUX oder die Mercedes me App auslösen.

ALC arbeitet mit Abstandsregel-Tempomat DISTRONIC

Mit ALC kann das Fahrzeug bei aktiviertem Abstandsregel-Tempomat DISTRONIC automatisch die Spur wechseln, um langsamere Fahrzeuge zu überholen oder der Fahrspur zu folgen. Diese Funktion wurde erstmals 2023 in Nordamerika eingeführt und ist auch in China verfügbar, jeweils angepasst an die regionalen Verkehrsverhältnisse und gesetzlichen Vorgaben.

Die Bedienung des „Automatischen Spurwechsels“ ist einfach: Die gewünschte Geschwindigkeit wird am Abstandsregeltempomaten eingestellt und der aktive Lenkassistent übernimmt den Spurwechsel auf der Autobahn. Radarsensoren und Kameras überwachen permanent das Umfeld, um einen sicheren Spurwechsel zu gewährleisten.

ALC funktioniert in Europa im Geschwindigkeitsbereich von 80 bis 140 km/h und setzt klare Fahrbahnmarkierungen und ausreichend Platz voraus, so Mercedes-Benz.

