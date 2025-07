Nothing Phone 3: Vorbestelleraktion läuft weiterhin für alle interessierten Käufer

Eine sogenannte Vorbestelleraktion ist seit einigen Jahren üblich, wenn ein neues Smartphone auf den Markt kommt. Meistens erhält man beim Kauf einiges an Zubehör dazu oder darf zum günstigeren Preis auf das bessere Modell der Produktreihe „upgraden”. Fast immer ist das Modell dann mit mehr Arbeitsspeicher und Speicher ausgestattet.

Auch Nothing hat diese Aktion beim kürzlich veröffentlichten Nothing Phone 3 vollzogen, die wohl weiterhin für alle interessierten Käufer gilt. So kann man nämlich auch Wochen später nach Veröffentlichung weiterhin das Modell mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicher zur UVP von 799 Euro erwerben, obwohl es bei der offiziellen Ankündigung für 899 Euro auf den Markt angekündigt wurde.

Das Basismodell umfasst 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz und kostet wie damals angekündigt 799 Euro.

Interessierte Käufer sollten also unbedingt zum besser ausgestatteten Modell greifen. Die Aktion läuft unter anderem bei Media Markt Saturn und Amazon. Wann genau sie ausläuft, ist nicht bekannt. Man sollte sich also nicht zu viel Zeit lassen.

