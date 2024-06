Volkswagen integriert ChatGPT in viele Fahrzeuge

Volkswagen integriert ab sofort die Künstliche Intelligenz ChatGPT in die neue Infotainment-Generation seiner Fahrzeuge.

Das fortschrittliche KI-basierte System ist in allen neuen Modellen der vollelektrischen ID.-Familie sowie im neuen Golf, Tiguan und Passat erhältlich.

Die Steuerung erfolgt über den Sprachassistenten IDA, der dem Nutzer damit eine Vielzahl neuer Möglichkeiten bietet, die über die bisherige Sprachsteuerung hinausgehen. So können sich Kunden beispielsweise recherchierte Inhalte vorlesen lassen und in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren.

Bereits bisher konnten Nutzer über IDA das Infotainment, die Navigation oder die Klimaanlage steuern. Mit ChatGPT werden die Möglichkeiten noch erweitert, indem die KI beispielsweise Sehenswürdigkeiten erklärt, über vergangene Fußballturniere berichtet oder bei Matheaufgaben hilft.

ChatGPT hat keinen Zugriff auf Fahrzeugdaten

Die Bedienung ist ohne zusätzlichen Account möglich. Kunden, die bereits „VW Connect“ oder „VW Connect Plus“ nutzen, können IDA wie gewohnt starten – entweder mit „Hallo IDA“ oder über einen Knopf am Lenkrad. Anfragen, die das Volkswagen System nicht direkt beantworten kann, werden anonym an ChatGPT weitergeleitet.

Wichtig ist dabei, dass ChatGPT keinen Zugriff auf die Fahrzeugdaten hat und die Fragen und Antworten zum Schutz der Privatsphäre sofort gelöscht werden können, so VW. Die Funktion ist in fünf Sprachen verfügbar und wurde durch eine Kooperation mit Cerence Inc. ermöglicht, einem Anbieter von KI-Lösungen für die Automobilindustrie.

Das Kleingedruckte zur ChatGPT-Integration:

Die Antworten von ChatGPT (Anbindung an Chat GPT Version 3.5 Turbo) können variieren, unvollständige, unrichtige oder irrelevante Informationen enthalten und Rechte Dritter verletzen. Verlassen Sie sich daher nicht auf die Antworten, ohne diese anhand weiterer Informationsquellen zu überprüfen. Stellen sie zudem sicher, dass durch die Verwendung oder Verbreitung der Antworten, z.B. in Sozialen Medien oder im Internet, keine Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte oder Datenschutzrechte) verletzt werden. Für alle ID. Modelle mit der Software-Version 4.0 und höher Nur in Verbindung mit dem Infotainment-Paket bzw. dem Sprachassistenten IDA

-->