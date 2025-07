Stellantis bricht ein: Verlust in Milliarden-Höhe

So langsam aber sicher sehen wir die Folgen der verschlafenen Produktpolitik der europäischen Automobilbranche, denn wie bei der Volkswagen Group, ging es auch bei Stellantis bergab. Mit einem Umsatz von 74,3 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025 lag man 13 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Einen Gewinn gab es nicht.

Stattdessen blickt Stellantis auf einen Verlust in Höhe von 2,26 Milliarden Euro, die Gewinnmarge rutschte von 10 Prozent auf heftige 0,7 Prozent ab. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 lief es aber besser, so Stellantis, und man geht davon aus, dass es noch im zweiten Halbjahr 2025 einen leichten Aufwärtstrend geben wird.

In diesem Jahr stehen noch 10 neue Modelle der Marken an, darunter Autos wie der neue Jeep Compass und Citroën C5 Aircross. Aber auch Autos wie der Peugeot 3008 und Opel Grandland kommen jetzt erst richtig an, so Stellantis. Aber das ist auch nur eine Prognose, die Realität wird bis Ende 2025 zeigen, ob das zutrifft.

