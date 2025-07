Amazon erhöht Einstiegslöhne

Ab September 2025 sollen die Einstiegslöhne für Logistikmitarbeiter bei Amazon in Deutschland auf mindestens 15,65 Euro brutto pro Stunde steigen. Ein Jahr später, im September 2026, sollen alle Standorte einen Stundenlohn von „über 16 Euro“ zahlen.

Laut dem Unternehmen entspricht das einem Lohnzuwachs von rund 23 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Mitarbeitende mit mindestens zwei Jahren Betriebszugehörigkeit sollen dann durchschnittlich über 40.000 Euro brutto jährlich verdienen. Von der Anhebung sind zahlreiche Logistik-, Sortier- und Verteilzentren bundesweit betroffen.

Zum Vergleich: Zum 1. Januar 2026 wird der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland auf 13,90 Euro brutto pro Stunde steigen. Zum 1. Januar 2027 ist eine weitere Erhöhung auf 14,60 Euro geplant.

Zusätzlich zu den Löhnen verweist Amazon auf verschiedene Zusatzleistungen wie ein kostenloses Deutschlandticket, eine betriebliche Altersvorsorge, Familienboni sowie finanzielle Unterstützung für Aus- und Weiterbildung. Gespräche mit Betriebsräten über die Umsetzung der ab 2025 geplanten Maßnahmen seien bereits angelaufen.

Amazon verspricht neue Investitionen und Weiterbildungsprogramme

Parallel zu den Lohnanpassungen will Amazon auch in Bildungsangebote für die eigenen Beschäftigten investieren. Seit 2014 hätten über 50.000 Mitarbeiter an anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Künftig sollen jährlich über 25 Millionen Euro in Kurse fließen, etwa in den Bereichen Technik, IT, Verwaltung oder Umwelttechnik. Zertifizierungen in Cloud-Support und Softwaretests wurden kürzlich ergänzt. Auch Sprachkurse und berufliche Umschulungen gehören zum Angebot.

Darüber hinaus kündigt Amazon neue Logistikstandorte an: Bietigheim, Könnern, Rohr, Zweibrücken und Allersberg. Diese sollen jeweils „mehrere hundert bis über tausend“ neue Arbeitsplätze schaffen.

