Horizon-Reihe ist ein großer Erfolg und Sony geht gegen China-Kopie vor

Angeblich wollte Tencent die Horizon-Marke von Sony kaufen, doch da man dort nicht einwilligte, folgte eben eine sehr dreiste Kopie aus China. So dreist, dass Sony gegen die Kopie vorgeht und Tencent rechtlich für den „Klon“ belangen möchte.

Das Spiel aus China nennt sich Light of Motiram und als Sony bei Tencent vorher Bedenken äußerte, wollte man dort wohl erneut eine Lizenz für Horizon, so Reuters. Es gab selten eine so dreiste Kopie (global), das sollte durchaus funktionieren.

Horizon-Reihe ist sehr lukrativ

Im Rahmen der Klage hat Sony übrigens verraten, dass die Horizon-Reihe bisher auf über 38 Millionen verkaufte Einheiten kommt, was für eine Plattform wirklich sehr gut ist. Es gibt drei Spiele (wobei der VR-Titel sicher kaum ins Gewicht fällt).

Horizon 3 ist bereits in Entwicklung und könnte gegen 2027 kommen und darüber hinaus ist auch ein Kinofilm geplant. Einen LEGO-Ableger (also quasi ein viertes Spiel, wenn auch nicht von Sony direkt) gab es auch schon. Es versteht sich also, dass man die PlayStation-Marke schützen möchte, da sie sehr lukrativ für Sony ist.

