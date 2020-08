Mercedes-Benz teilt digitales Ökosystem in drei Apps auf

Mercedes-Benz bietet ab sofort drei Apps für die Nutzer an: Mercedes me, Mercedes me Store und Mercedes me Service. Die Apps stehen laut Daimler ab sofort im Apple App Store und Google Play Store kostenlos zur Verfügung.

Die me-App kennt man, sie ist mit dem Auto verbunden und bietet Dinge wie die Standheizung, den Kilometerstand, die Reichweite oder den Reifendruck und die neue Store-App bietet „Zugang zu den digitalen Produkten von Mercedes-Benz“.

In dieser App findet man also eine Übersicht der Connect-Dienste und der On-Demand-Ausstattungen, die für das eigene Fahrzeug verfügbar sind. Man kann die Angebote am Smartphone durchstöbern und auf Wunsch buchen.

Die neue Service-App macht das, was der Name sagt: Sie erinnert an Service-Termine wie Inspektion oder Wartung. Man kann außerdem einen Termin mit einer Werkstatt vereinbaren und sich How-to-Videos zum Auto anschauen.

Was für mich in der Pressemitteilung aber nicht klar wurde: Warum hat man denn nun drei Apps entwickelt? Wieso vereint man diese Extras nicht kompakt in einer App, die alle Dinge anzeigt, die das eigene Fahrzeug bietet? Wieso muss ich mir jetzt drei me-Apps auf dem Smartphone installieren? Das ist umständlich.

Mercedes me-Apps für iOS:

Mercedes me-Apps für Android:

