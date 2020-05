Mercedes-Benz: Synthetischer Kraftstoff ist keine Option

Wenn wir über den Wandel in der Autobranche sprechen, dann stehen mehrere Themen im Fokus. Eines davon ist der Weg zu umweltfreundlicheren Autos. Und da gibt es mehrere Ansätze, aktuell setzt sich jedoch die E-Mobilität durch.

Für Mercedes-Benz Cars wird das auch weiterhin der Ansatz sein. Wenn man ein neues Auto plant, dann denk man in erster Linie elektrisch, so Markus Schäfer im Gespräch mit Autocar. Das ist die Strategie, die der Konzern jetzt fährt.

Dem Wasserstoff erteilte man bereits eine Absage, doch auch synthetische Kraftstoffe werden für das Unternehmen vorerst keine Rolle spielen. Es ist zu teuer und es geht zu viel Energie bei dieser Technologie verloren, so Schäfer.

If you have an abundance of energy, the best use is to put it directly into a battery. To transform green energy into an e-fuel is a process where you lose a lot of efficiency.