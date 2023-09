Die elektrische Zukunft: Mercedes zeigt CLA mit 750 km Reichweite

Mercedes-Benz nutzt die IAA 2023 in München für ein neues Konzept und hat wie erwartet eine Preview für den elektrischen CLA dabei. Dieses Elektroauto nutzt als erstes Modell die neue MMA-Plattform und verspricht über 750 km Reichweite.

Es ist gleichzeitig ein Vorgeschmack für „die elektrische Zukunft von Mercedes“ und ja, man ist wieder Ankündigungsweltmeister, denn dieser elektrische CLA steht nicht vor 2025 als Serienversion beim Händler. Heute geht es um erste Details.

Mercedes: Elektro-CLA kommt auch als AMG

Mercedes plant also über 750 km Reichweite, nutzt eine 800 Volt-Technologie und verspricht 400 km in 15 Minuten am Schnelllader, möchte einen Verbraucht von 12 kWh auf 100 km erreichen und es ist das erste Elektroauto mit MB.OS an Bord.

Das ist eine ganz neue Software, die Mercedes gerade entwickelt, und die auf Android setzt und langfristig für alle Modelle gedacht ist. Das war es eigentlich auch schon mit offiziellen Details, der Fokus liegt diese Woche auf dem Design.

Man hört aber, dass die Basis mit ca. 200 PS (Heckantrieb) daher kommt und eine AMG-Version mit über 500 PS sehr zeitnah folgt. Bei den Akkus kann man bei der „Einsteigerklasse“ von Mercedes-Benz wohl zwischen 58 kWh und 85 kWh wählen.

Geladen wird mit bis zu 250 kW und obwohl im Konzept theoretisch Technik für Level 3 für autonomes Fahren steckt, wird diese wohl nicht zum Launch verbaut sein. Mehr wissen wir derzeit noch nicht, aber es dauert auch noch ein paar Jahre.

Die kompakten Elektro-Limousinen kommen also langsam und wollten das weltweit am zweithäufigsten verkaufte Elektroauto, das Tesla Model 3, angreifen. Doch es dauert und Tesla hat gerade erst vorgelegt und ist sicher für 2025 vorbereitet.

Und dann ist da noch der Preis, über den man natürlich nicht spricht. Ja, der CLA wird sicher mehr Qualität bieten (mit Blick auf den EQS aber nicht garantiert), aber ich gehe mit einem ordentlichen Aufpreis im Vergleich zu einem Tesla Model 3 aus.

Ich finde den elektrischen CLA von der Form gar nicht so schlecht und auf den ersten Blick besser als EQE und EQS. Aber ich weiß nicht, wer diese Stern-Lichter abgesegnet hat, das sieht furchtbar aus und zerstört für mich die komplette Optik.

