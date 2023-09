Das neue Tesla Model 3 ist offiziell

Es hat sich in den letzten Wochen immer wieder angedeutet und viele haben schon spekuliert, ob Tesla das neue Model 3 „Highland“ im Rahmen der IAA in München vorstellt. Und so ist es auch, das neue Tesla Model 3 wurde offiziell vorgestellt.

Tesla Model 3 startet ohne „Performance“

Zum Start gibt es zwei Versionen, einmal die Basis für 42.990 Euro mit einem Elektromotor und 513 km Reichweite und die zweite Option ist das Tesla Model 3 mit „Maximaler Reichweite“ (629 km), welches bei 51.990 Euro bei uns startet.

Das Performance-Modell fehlt also noch und laut Tesla Store geht es zwischen Oktober und November mit den ersten Auslieferungen los. Das große Highlight ist natürlich die ganz neue Optik auf der Frontseite und es gibt ein frisches Heck.

Neu sind auch die Farben „Stealth Grey“ (übrigens die teuerste Option) und „Ultra Red“, es gibt überarbeitete Felgen und ein ganz neues Interieur. Leider hat man sich beim Lenkrad für den Weg des Model S (kein Yoke, aber Touch) entschieden.

Für die Mitfahrer auf der Rückbank gibt es jetzt auch einen Touchscreen, es gibt Sitze mit Sitzventilatoren, vorne kann man zwei Smartphones über QI laden, es gibt eine neue Akustikverglasung und geladen wird mit bis zu 250 kW (Long Range).

Es ist das bisher größte Upgrade für das Tesla Model 3 und es gibt auch einen etwas größeren Kofferraum, neue WLAN- und Bluetooth-Standards, erstmals eine Ambientebeleuchtung und sicher noch ein paar Details, die bald folgen werden.

Falls das Tesla Model Y übrigens eher euer Fall ist, dann müsst ihr noch warten, denn diese Neuerungen sollen auch dort folgen, aber erst 2024. Mal schauen, ob Tesla etwas mehr für die Performance-Version plant, da diese noch komplett fehlt.

Schaut euch bei Interesse einfach mal auf der Produktseite von Tesla um, dort kann man das neue Model 3 auch ab sofort bestellen. Die Leaks lagen aber tatsächlich richtig und auch dieses Bild aus einem Parkhaus zeigte bereits die ganz neue Front.

Nachtrag: Laut Carwow liegt die Reichweite der Basisversion jetzt bei 554 km und mit dem größeren Akku sind es 678 km, auf der Seite von Tesla sind alte Werte.

Tesla Model 3 2023 von allen Seiten

