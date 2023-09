VW ID GTI: Volkswagen zeigt ersten Elektro-GTI als Konzept

Anfang des Jahres haben wir mal gehört, dass Volkswagen nicht ganz zufrieden mit dem GTX-Branding für Elektroautos ist und die Marke hat schon letztes Jahr ganz klar betont, dass man daher das GTI-Branding mit in die Zukunft nehmen möchte.

Vor ein paar Wochen wurde ein entsprechendes Logo beim Patentamt entdeckt und das war ein guter Hinweis, denn im Rahmen der IAA 2023 hat Volkswagen jetzt den „VW ID GTI Concept“ präsentiert, das erste Konzeptauto für einen Elektro-GTI.

Falls euch das Modell auf den ersten Blick bekannt vorkommt: Ja, das ist im Kern das Konzept für den VW ID.2, welches im März vorgestellt wurde. Doch es soll nur eine kleine Preview sein, denn Volkswagen plant eine GTI-Serie für die Zukunft.

Volkswagen wirbt in der Pressemitteilung sehr oft mit dem ersten Golf GTI, der VW ID.2 wird aber eher der VW Polo für das elektrische Zeitalter sein. Da der Polo aber mittlerweile so groß wie der erste Golf ist, schließt sich der Kreis an dieser Stelle.

Technische Details wollte Volkswagen heute noch keine nennen, aber falls der VW ID.2 GTI der erste Elektro-GTI sein sollte, dann kommt er sowieso nicht vor 2026. Es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob Volkswagen schon vorher ein Modell plant.

Und was ist mit den GTX-Modellen? Das wissen wir noch nicht, aber vorerst hält Volkswagen daran fest und der VW ID.3 GTX steht auch noch in diesem Jahr an. Es kommt also bald sowas wie ein elektrischer VW Golf GTI. Ja, es ist sehr verwirrend.

Ich habe den Eindruck, als ob Volkswagen nach dem Abgang von Herbert Diess sehr stark auf „alte Erkennungsmerkmale“ von VW setzt und sich das jetzt eine Weile mit aktuellen Autos mischt. Wieso zeigt man zum Beispiel so ein Konzept, wenn man bald einen VW ID.3 GTX präsentiert? Und was unterscheidet beide?

Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber mir hat schon das Konzept für den VW ID.2 gefallen und ich mag die GTI-Optik, das ist für mich bisher das schönste Elektroauto von VW. Mal schauen, was davon in ca. drei Jahren noch übrig bleibt.

