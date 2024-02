Meta Quest mit AirPlay: Ein Hauch von Apple Vision Pro

Meta und Apple dürften sich in den kommenden Jahren ein durchaus spannendes VR-Battle liefern und könnten diese Sparte nach vielen Jahren, in denen es doch eher ruhig war, richtig pushen. Apple verfolgt dabei einen geschlossenen Ansatz und Meta einen offenen Ansatz, man möchte auch Apple-Dienste implementieren.

Langfristig würde man sogar gerne Apple AirPlay in den Quest-Brillen anbieten, die entsprechende Anfrage an Apple wurde schon verschickt. Sollte Apple zustimmen, dann wird man gewisse iPhone-Inhalte in der Meta Quest darstellen können. Damit würden sich auch mit einem Schlag ganz neue Möglichkeiten für die Quest öffnen.

Bisher ist noch unklar, wie Apple reagiert, die sonst relativ offen bei AirPlay sind und das auch bei konkurrierenden Plattformen zulassen. Es gibt zum Beispiel viele TVs mit AirPlay, obwohl es den Apple TV gibt. Fände ich persönlich eine gute Option, auch wenn es doch einige Apps (wie Netflix) gibt, die AirPlay nicht anbieten wollen.

Apple und die große OLED-Roadmap für iPad und Co. Apple setzt beim iPhone und der Apple Watch auf OLED, bei anderen Produkten hielt man sich bisher aber zurück. Was auch daran lag, dass OLED teuer ist. Daher versuchte man […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->