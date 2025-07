Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 – Großes Update auf Version 2.0 ist da

Das japanische Entwicklerstudio Konami setzt die Verbesserung der Spielesammlung Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 fort und hat nun nach längerer Zeit wieder ein Update veröffentlicht.

Das neue Update erhöht die Versionsnummer auf 2.0 und ist ab sofort für die PC-Version auf der Steam-Plattform verfügbar, die entsprechende Version für die Konsolenplattformen wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Das Update ist ziemlich umfangreich und bringt zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen für jedes der Spiele in der Spielesammlung. Auch einige grafische Verbesserungen in Bezug auf die Auflösung sind in dem Update zu finden. Die sehr ausführlichen Release Notes können hier eingesehen werden.

