Microsoft ändert mal wieder die Windows-Strategie

Microsoft hat in den letzten Jahren viel mit Updates für Windows experimentiert und diverse Dinge ausprobiert. Laut Windows Central steht jetzt wieder eine neue Strategie an, die wir noch 2022 sehen werden, die aber erst 2023 richtig startet.

Großes Windows-Update für 2024 in Planung

Angeblich lautet der Plan, dass wir 2024 ein sehr großes Update für Windows sehen werden, was aber nicht zwingend Windows 12 sein muss. Es ist bisher aber noch nicht bekannt, was Microsoft plant, man befindet sich in der Planungsphase.

Und statt einem größeren Update pro Jahr (es waren mal zwei größere Updates) sind ab 2023 vier kleinere geplant. Microsoft möchte häufiger neue Features für die Nutzer verteilen. Sie sollen nicht mehr mit einem oder zwei Updates kommen.

Den Anfang macht das große Windows-Update im zweiten Halbjahr (Sun Valley 2), sowas ist dann aber nicht für 2023 geplant, denn Sun Valley 3 wurde eingestellt und wir bekommen die Neuerungen eben über das ganze Jahr verteilt präsentiert.

Das große Update für 2024 wird intern als „Next Valley“ bezeichnet, aber wie gesagt, da wissen wir noch nicht, was Microsoft genau geplant hat. Windows 12 kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, aber wir werden das beobachten.

