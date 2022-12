Microsoft möchte wohl eine „Super-App“ entwickeln

Microsoft steht mittlerweile ohne eine mobile Plattform da und das macht es nicht immer leicht. Daher lag der Fokus in den letzten Jahren auch verstärkte auf den Geschäftskunden. Doch das soll sich laut The Information ändern – mit einer App.

Microsoft und die neue „Super-App“

Angeblich ist sowas wie eine „Super-App“ für Android und iOS geplant, die alles von Microsoft bietet. Also eine Suche, Shopping, Messaging und mehr. Und wer weiß, wenn Apple und Google es mal zulassen, dann sicher auch Cloud-Gaming.

Es sei noch nicht sicher, ob Microsoft diese App am Ende wirklich veröffentlicht, das Interesse sei aber da. Neben den oben genannten Punkten könnte Microsoft auch das Office-Angebot, also Dinge wie Outlook oder Word in die App packen.

Klingt für mich so, als ob Microsoft nach Windows Phone und Android mit einem Surface-Foldable den nächsten Schritt geht – und zwar mit einer App. Da bin ich mal gespannt, aber wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich nicht an dieses Projekt.

