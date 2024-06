PlayStation 5: Sony zeigt diese Woche ein neues Horizon-Spiel

Sony hat sich ein neues Spiel für das Summer Games Fest 2024 aufgehoben und es nicht auf der State of Play gezeigt, so der zuverlässige „bilbill-kun“ von Dealabs.

Es wird allerdings nicht der von vielen erwartete Teil 3 der Reihe sein, dieser dauert vermutlich noch viele Jahre, wir bekommen Lego Horizon Adventures. Es hat sich bereits angedeutet, dass Sony mit LEGO ein neues Horizon-Spiel entwickeln will.

Da es aber weder in der letzten State of Play gezeigt wurde, noch für das mögliche PlayStation Showcase im Herbst aufgehoben wird, sind meine Erwartungen eher gering. Am 7. Juni gegen 23 Uhr deutscher Zeit (dann geht es los) wissen wir mehr.

