Microsoft Surface Duo soll Anfang 2021 nach Deutschland kommen

Microsoft schickte vor ein paar Wochen das Surface Duo ins Rennen, allerdings nur in den USA. Es hat sich dann ziemlich schnell angedeutet, dass wir das faltbare Smartphone mit zwei Displays nicht mehr 2020 in Deutschland sehen werden.

Surface Duo kommt wohl bald zu uns

Nun berichtet WindowsArea, dass das Surface Duo für das Frühjahr 2021 geplant sei und Microsoft den Marktstart vorbereitet. Aus Großbritannien hört man sogar, dass das Unternehmen bereits Kontakt mit Netzbetreibern aufgenommen hat.

Das Surface Duo wurde bereits mit älterer Hardware ins Rennen geschickt und Anfang 2021 kommt schon die nächste Snapdragon-Generation. Diese doch recht große Verspätung könnte sich also rächen, denn das Surface Duo kostet in den USA heftige 1400 Dollar – und das ohne Steuern. In Deutschland könnten wir uns also über knapp 1500 Euro unterhalten, was nicht gerade wenig Geld ist.

Hinzu kommt, dass das Surface Duo vor allem für die mittelmäßige Performance und schlechte Kamera kritisiert wurde und Microsoft bereits weitere Dual-Screen-Geräte (und somit auch einen Nachfolger?) angekündigt hat. Ich bin aber dennoch gespannt auf das Surface Duo. Es mag sich vielleicht noch nicht optimal für den Alltag eigenen, aber das Konzept von Microsoft finde ich weiterhin interessant.

