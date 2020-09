Surface: Microsoft plant noch mehr Dual-Screen-Geräte

Morgen startet das Microsoft Surface Duo mit Android in den USA und vielleicht werden wir das Smartphone mit den zwei Displays ab 2021 auch in Deutschland sehen. Doch das Surface Neo, ein Windows-Gerät mit zwei Displays, kommt ein bisschen später. Microsoft sagt nicht wann, aber nicht vor 2021.

Das ist jedoch nicht die einzige Information, die Panos Panay im Gespräch mit The Verge veröffentlicht hat, man sprach auch über die Entstehung vom Surface Duo. Darauf dürfte diese Woche der Fokus liegen und ich rechne im Laufe des Tages mit den Testberichten aus den USA. Doch das ist noch nicht das Ende.

Microsoft glaubt laut Panos an eine Zukunft der Dual-Screen-Geräte. Man stehe komplett dahinter und hofft, dass andere Unternehmen ebenfalls sowas auf den Markt bringen werden. Das könnte nur schwierig werden, denn große Hersteller wie Samsung setzen derzeit auf faltbare und nicht auf zwei Displays.

We want dual-screen architecture to be prevalent, we want every app to work on these screens, and we’re fundamentally committed to that. It includes a roadmap of multiple sizes.