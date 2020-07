Microsoft Surface Duo passiert FCC

In den letzten Wochen wurde klar, dass das Surface Neo und die passende Version von Windows 10X wohl erst 2022 kommen werden. Dabei hatte Microsoft das Surface Neo und Surface Duo für Weihnachten 2020 angekündigt.

Doch beim Surface Duo, dem Android-Smartphone mit zwei Displays, gibt es positive Nachrichten. Das könnte etwas früher als geplant kommen und sein Debüt sogar noch im Sommer feiern. Nun gibt es dafür einen weiteren Hinweis.

Bei Droid Life hat man das mögliche Microsoft Surface Duo nämlich bei der FCC entdeckt und das bedeutet, dass es ab sofort in den USA verkauft werden darf.

Microsoft Surface Duo: Viele offene Fragen

So ein Eintrag bedeutet nicht, dass es jetzt direkt auf den Markt kommt, aber es ist bereit dafür. Der Beitrag passt jedenfalls dazu, dass Microsoft nicht erst bis zum Winter mit dem Marktstart warten wird und das Surface Duo fertig ist.

Ich bin sehr gespannt, was Microsoft da in den kommenden Wochen zeigen wird und was für das Surface Duo geplant ist. Wie lauten die finalen Spezifikationen? Wie sieht es mit der Software aus? Und vor allem: Was wird es kosten?

