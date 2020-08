Microsoft Surface Duo könnte 1400 Dollar kosten

Wir haben in den letzten Wochen häufiger über das Surface Duo von Microsoft berichtet, da wohl heute das interne Meeting für das Android-Smartphone ist und der Marktstart dann noch im August stattfinden wird. Es wäre aber denkbar, dass wir das Surface Duo beim Start noch nicht in Europa kaufen können.

Microsoft Surface Duo wird wohl teuer

Doch neben der Angabe der Länder und dem Datum fehlen uns noch zwei Dinge: Die finalen Spezifikationen und noch viel spannender, der Preis. Was wird man für so ein ungewöhnliches Smartphone mit einer doch recht kleinen Zielgruppe bezahlen müssen? Der Preis soll wohl bei 1400 Dollar in den USA liegen.

Microsoft bewegt sich damit also auf dem Level der Ultra-Smartphones von Samsung und dem großen Pro-Modell vom Apple iPhone. Die Frage ist nur: Wird bei diesem Preis jemand zuschlagen? Immerhin steht im Raum, dass Hardware von 2019 verbaut wurde. Da sind 1400 Dollar doch eine stolze Ansage.

Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass Microsoft damit auf dem Massenmarkt angreifen möchte. Dennoch wird es interessant zu sehen, wie man sich mit dem Surface Duo positioniert. Wird es ein reines Nischenprodukt? Läuft das wie bei den Lumia-Smartphones oder dem Microsoft Band ab? Oder gibt man sich mehr Mühe?

Entscheidend dürfte da meiner Meinung nach die Software sein. Wie gut ist Android für dieses Gerät angepasst und nutzt Microsoft den komplett neuen Formfaktor mit zwei Displays aus. Falls ja, wird es spannend. Falls nicht, wird es bei einem Preis von über 1000 Dollar sicher in der Nische verschwinden.

