Microsoft Surface für Geschäftskunden: Firmware-Update für neue Modelle verfügbar

In den letzten Jahren hat die Surface-Reihe sowohl viele Höhen als auch viele Tiefen hinter sich gebracht: Es gab ein paar neue Produktlinien, aber es gab auch ein paar eher lieblose technische Upgrades. Doch für dieses Jahr hat sich Microsoft viel vorgenommen – den Anfang machte Microsoft Mitte März mit dem Surface Pro 10 und dem Surface Laptop 6, die allerdings speziell für Geschäftskunden gedacht sind.

Auch wenn Microsoft mit den beiden neuen Surface-Modellen eher den Geschäftskundenmarkt adressiert, können die Modelle meines Wissens nach problemlos im Microsoft Online Shop erworben werden – es findet keine aktive Prüfung in Bezug auf den Status des Kunden statt.

Surface April-Update: Was umfasst es?

Ein entsprechendes Firmware-Update für beide Geräte hat das Unternehmen nun pünktlich zur Markteinführung und zum offiziellen Verkaufsstart veröffentlicht. Wenn man die Release Notes hier und hier liest, hat man den Eindruck, dass Microsoft scheinbar wirklich alle Treiber für die im Gerät verbaute Hardware aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht hat.

Insgesamt handelt es sich um ein sehr empfehlenswertes Firmware-Update, es sollte daher sofort eingespielt werden.

Falls ihr noch keine Benachrichtigung über die interne Update-Funktion von Windows erhalten habt, habt bitte wie immer etwas Geduld. Das Update wird nach und nach für alle Geräte zur Verfügung gestellt, es sollte jedoch bereits weitgehend verfügbar sein.

Das Update kann auch manuell von der Microsoft Website heruntergeladen und installiert werden, was meiner Meinung nach in diesem Fall die beste Lösung ist. Die Datei für den Surface Pro 10 for Business ist hier zu finden, während die Datei für den Surface Laptop 6 for Business hier zu finden ist.

