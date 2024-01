Microsoft verkleinert das Xbox-Team

Die Entlassungswelle geht weiter und heute trifft sich mal wieder Microsoft, genau genommen die Gaming-Sparte des aktuell wertvollsten Unternehmens der Welt. Es ist nicht genug Geld da, um alle Mitarbeiter zu halten, daher müssen viele gehen.

Genau genommen trennt man sich von ca. 1.900 Angestellten, so Phil Spencer in einem Memo an das Xbox-Team. Betroffen sind nicht nur Xbox-Kernmitarbeiter, es trifft auch Bethesda und Activision Blizzard wird nach der Übernahme verkleinert.

Das komplett neue Survival-Spiel, welches Blizzard vor zwei Jahren angekündigt hat, wird im Zuge dessen eingestellt. Weitere Änderungen bei der Xbox-Roadmap sind noch nicht bekannt, aber nach einem durchaus guten Xbox-Event und extrem lukrativen Jahr für den Mutterkonzern, ist das für viele Mitarbeiter ein herber Schlag.

