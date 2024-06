Microsoft veröffentlicht Mai Firmware-Update für das Surface Pro X

Nachdem Microsoft bereits vor einigen Tagen das Mai Firmware-Update für das ARM-basierte Surface Pro 9 5G veröffentlicht hat, folgen nun auch die anderen älteren Surface-Modelle, die ebenfalls auf einem ARM-Prozessor von Qualcomm basieren.

Damit ist der Kreis geschlossen: Alle Surface-Modelle mit ARM-Prozessor haben nämlich das Firmware-Update für Mai erhalten, bevor diesen Monat mit dem Surface Pro 11 und dem Surface Laptop 7 eine neue Ära für Windows und ARM eingeläutet wird.

Mit dem Firmware-Update wurden wie üblich zahlreiche Treiber aktualisiert und wichtige Sicherheitsanpassungen wie die Schließung von Sicherheitslücken vorgenommen. Die Release Notes für die SQ1-, SQ2– und WiFi-Version stehen ebenfalls wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung und sind für alle drei Modelle identisch:

May 2024 updates – The following update is available for Surface Pro X (Wi-Fi) devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: