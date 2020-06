Microsoft xCloud: Mehr Performance ab 2021 dank Xbox Series X-Hardware

Microsoft wird noch 2020 mit xCloud starten, einem Streamingdienst für Spiele, den man aktuell mit der Öffentlichkeit testet. Der Dienst soll ein Teil vom Xbox Game Pass werden, die Details zu den Preisen stehen allerdings noch aus.

Als Grundlage für die Hardware dient aktuell die Xbox One S, aber laut The Verge hat die Testphase für bessere Hardware schon begonnen. Microsoft will die Xbox Series X ab 2021 als Grundlage für mehr Performance bei xCloud nutzen.

-->

Microsoft will use its new Xbox Series X hardware in xCloud servers next year, and it provides some big performance gains for its cloud streaming efforts, particularly on the CPU side.