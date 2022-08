Millionen Android-Nutzer wollen das iPhone-Feeling

Ein beliebter Launcher, der das iPhone-Feeling auf Android-Smartphones bringen soll, hat die Marke von 50 Millionen Downloads überschritten.

Millionen Android-Nutzer wollen offensichtlich das iPhone-Feeling erleben oder zumindest einmal ausprobieren. Der Launcher dafür ist bereits seit Jahren verfügbar und bringt durch regelmäßige Updates aktuelle iOS-Funktionen auch auf Android-Smartphones. Das letzte Update orientiert sich an iOS 16. Gestartet ist er damals mit iOS 13.

Der iOS-Launcher mit dem derzeitigen Namen „Launcher iOS 16“ bildet den iOS-Startbildschirm, das Dock, Force-Touch-Menüs für Apps, den „Wackelmodus“, die App-Bibliothek, Widgets im iOS-Stil und mehr nach. Der Launcher ersetzt auch App-Symbole durch iOS-Symbole, z. B. Nachrichten, Notizen, Kamera und auch der Google Play Store bekommt das App-Store-Symbol von Apple verpasst.

Ich habe mir die App natürlich auch einmal angeschaut und muss sagen, die Umsetzung ist wirklich gelungen. Natürlich wird das Android-Geräte damit nicht zu einem Apple iPhone, aber der Homescreen, die Bedingung, App-Symbole und einige Widgets sind schon sehr gut nachgebaut.

Am Ende gibt es zahlreiche Launcher, die Ähnliches versprechen und auch sehr hohe Downloadzahlen haben. Ich kenne allerdings keinen, der so gut umgesetzt wurde. Android-User scheinen sich zumindest dafür zu interessieren, womit iPhone-User so tagtäglich leben müssen. Falls es euch auch so geht, probiert den Launcher doch einfach mal kostenfrei aus.

