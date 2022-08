Wear OS: Google plant wohl Smartwatch-Sicherung in der Cloud

Google scheint an einer Lösung für eine Smartwatch-Sicherung in der Google-Cloud zu arbeiten. Dies legen neue Strings in der Google Play Services v22.32.12 Beta nahe.

Ein APK-Teardown kann Funktionen vorhersagen, die in einem zukünftigen Update einer Anwendung erscheinen könnten. Das heißt nicht, dass diese Funktionen auch wirklich in der finalen Version landen, aber es ist sehr wahrscheinlich.

-->

Demnach könnte das Unternehmen Google seinen Usern bald die Möglichkeit geben, ihre Smartwatch-Daten zu sichern, wenn sie auf ein neues Smartphone wechseln.

Derzeit müssen User ihre Wear-OS-Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn diese mit einem neuen Gerät eingerichtet werden soll. Ein Workaround dafür gibt es zwar, dieser ist aber nicht komfortabel.

Wear OS: Smartwatch-Sicherung mit Google One

Die nun gefundenen Strings (companion_backup_opt_in_title → „Back up your device with Google One“) deuten darauf hin, dass Google an einer Möglichkeit zur Sicherung von Wear OS-Smartwatch-Daten in der Cloud arbeitet.

Die Google Play Services v22.32.12 Beta für Wear OS enthält auch neue Aktivitäten in Bezug auf die bevorstehende Backup-Funktion und zeigt, dass es sich um eine Opt-in-Funktion handeln wird.

Ob, wann und in welcher Form wir das neue Feature sehen werden, ist noch unklar. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, werden wir im Blog berichten.

Samsung Galaxy M33 5G für 179,99 Euro Bei Amazon ist im Rahmen der Tagesangebote aktuell das Samsung Galaxy M33 5G in Braun für nur 179,99 Euro zu haben. Das ist ein guter Preis. Wer auf der Suche nach einem vergleichsweise preiswerten Android-Smartphone ist, der könnte ab sofort…19. August 2022 JETZT LESEN →

-->