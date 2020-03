Mini Metro für iOS aktuell kostenlos

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass die Menschen daheim bleiben müssen, wenn es ihnen möglich ist. Darauf reagieren nun immer mehr Entwickler und bieten ihre Apps oder Spiele kostenlos an, seit heute mit dabei: Mini Metro für iOS.

Das Spiel steht seit Jahren auf meiner Liste der Beobachtung, genau genommen seit es in der Bestenliste 2016 von Apple landete. Irgendwie habe ich es dann aber vergessen. Ein Blick auf die Bewertungen zeigt: Das hier ist ein absoluter Pflicht-Download.



Die Android-Version ist nicht kostenlos, was laut den Entwicklern nicht möglich sei. Man bietet sie aber möglichst günstig an. Das andere Spiel der Entwickler, Mini Motorways, habe ich am Ende auch verlinkt (App Store). Es kann aber nicht kostenlos angeboten werden, da es ein exklusiver Titel für Apple Arcade ist.

