Mit vielen Elektroautos: Uber startet Fahrtenvermittlung in Heidelberg

Uber startet seinen Fahrtenvermittlungsservice jetzt auch in Heidelberg. Ab sofort können die Einwohner der Universitätsstadt Fahrten per Knopfdruck über die Uber-App buchen.

Zum Start der Fahrtenvermittlung in Heidelberg sind die Optionen UberX, Uber Green und Uber Taxi verfügbar. Über UberX vermittelt das Unternehmen Fahrten an lokale Mietwagenunternehmen. Bei Uber Green können Nutzer Fahrten in „umweltfreundlichen“ Fahrzeugen buchen. Zum Start in Heidelberg liegt der Anteil an Elektroautos der Mietwagenpartner bei 50 Prozent.

Über die Option Uber Taxi können sich die Heidelberger Fahrten in klassischen Taxis vermitteln lassen. Darüber hinaus lassen sich über die Uber-App auch die E-Scooter von Lime buchen. Bereits im August 2022 gibt es die Essenslieferplattform Uber Eats in Heidelberg.

Uber möchte zusätzlich ein Pilotprojekt für die sogenannte „Letzte Meile“ in Heidelberg starten. In Berlin, Düsseldorf und München vermittelt die Mobilitätsplattform bereits Fahrten zum Festpreis von zahlreichen Bahn-Stationen am Stadtrand.

Uber arbeitet ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Mietwagen- und Taxiunternehmen zusammen, die die Beförderungsleistung erbringen und die Voraussetzungen für die gewerbliche Personenbeförderung erfüllen.

