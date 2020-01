Mobilität: Umweltministerin fordert Deutsche zum Umdenken auf

Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die Deutschen aufgefordert, weniger große und spritintensive Autos zu kaufen.

Deutschland hat seinen CO2-Ausstoß 2019 unerwartet gesenkt. Im Verkehr sind die Emissionen allerdings gestiegen – auch wegen des SUV-Trends. Die Umweltministerin fordert die Deutschen daher zum Umdenken auf.

Durch den Kauf von weniger großen und spritintensiven Autos würden die Emissionen sinken, sagte Schulze am Mittwoch im Inforadio vom rbb.

Es muss so sein, dass das nächste Auto ein sparsameres wird, eins was weniger Sprit verbraucht, am besten gar keins mehr.