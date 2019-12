SUVs: Markt ist 2019 stark gewachsen

Der Markt für SUVs ist in diesem Jahr stark gewachsen und der Trend vom Sommer hat angehalten. In Deutschland dürfte man in diesem Jahr die Marke von 700.000 Zulassungen knacken und der Anteil am Gesamtmarkt beträgt bereits über 20 Prozent. Der Markt ist im Vergleich zu 2018 um 17,6 Prozent gewachsen.

Aktuell sieht es auch nicht so aus, als ob sich das 2020 ändert und ich würde sogar mit einem weiteren Rekord im nächsten Jahr rechnen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir 2020 die Million knacken. Wobei das Wort „SUV“ natürlich ein heiß diskutiertes Thema ist, denn was ist denn nun genau ein SUV?

Ein „Sport Utility Vehicle“ besitzt keine klare Definition, ist also schon ein T-Roc von Volkswagen (einer der Bestseller 2019) ein SUV? Immerhin ist das nur ein etwas höherer Golf. Mit einem Geländewagen hat das nichts zu tun, das ist für mich eher eine SUV-Optik und eine minimal höhere Sitzposition.

SUVs: Ein heiß diskutiertes Thema

Schwieriges Thema, denn SUVs sind in Zeiten der Klimakrise ein bisschen der Sündenbock bei der Mobilität geworden, da sie weniger effizient als ein tieferes Auto sind. Mit Blick auf die E-Mobilität natürlich auch ein Thema, denn ein Model Y besitzt zum Beispiel 55 km weniger Reichweite als ein Model 3. Die Plattform ist identisch, die Höhe des Autos sorgt also dafür, dass es nicht so effizient ist.

Mal schauen, wohin die SUV-Reise führt, aber die Autohersteller werden sicher weiterhin dafür sorgen, dass sie diesen Hype nutzen. Immerhin kann man den ein oder anderen Euro mehr als bei einem vergleichbaren Modell (was nicht so hoch ist) verlangen und da würde ich als Autohersteller auch nicht Nein sagen.

SUVs, ein Trend der letzten Jahre, welcher der Klimakrise gegenübersteht. Doch den Verkaufszahlen hat das bisher nicht geschadet, ganz im Gegenteil:

