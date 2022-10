Model Y: Tesla führt zwei exklusive Farben in Deutschland ein

Das Tesla Model Y kann man ab sofort in zwei neuen Farben in Deutschland kaufen: Quicksilver für 3.000 Euro Aufpreis und Midnight Cherry Red für 3.200 Euro mehr. Diese beiden Farben sind laut Tesla „nur in Europa und im Nahen Osten verfügbar“.

Entwickelt wurden diese beiden Farben in der Gigafactory Berlin, daher kann man sie aktuell nur beim Model Y mit maximaler Reichweite und beim Performance-Modell buchen, die Basisversion des Model Y wird weiterhin aus China importiert.

Beim Model 3 und beim Basismodell des Model Y bleibt es bei Midnight Silver Metallic und Red Multi-Coat, dafür sind diese beiden Farben deutlich günstiger. Ich glaube, dass bisher auch noch keine Farbe die 3.000 Euro beim Kauf getoppt hat.

Als das Tesla Model 3 angekündigt wurde, da gab es schon einmal ein Silber, das haben sich viele zurückgewünscht. Ich bin kein Fan von Autos in Silber, aber das neue Rot sieht auf den Bildern gut aus, das würde mich mal in echt interessieren.

Tesla arbeitet an „der nächsten Generation“ der Elektroautos Das Model S und Model X haben den Anfang gemacht, dann kamen das Model 3 und Model Y. Als eine Art „Zwischenschritt“ sehen wir jetzt noch den Cybertruck, den Semi und vielleicht irgendwann den Roadster. Wie geht es bei Tesla…20. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->