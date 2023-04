Motorola Edge 40 Pro: Das ist das neue Android-Spitzenmodell für 2023

Motorola hat auch in diesem Jahr ein neues Android-Spitzenmodell parat, das Edge 40 Pro – das Motorola Edge 40 Ultra dürfte als Flaggschiff wieder später folgen.

Wir sprechen beim Motorola Edge 40 Pro über ein 200 Gramm schweres und 161,1 x 74 x 8,6 Millimeter großes Smartphone mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display, das mit FHD+ auflöst und bis zu 165 Hz unterstützt. Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Gen 2, dazu gibt es 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, dazu gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera mit ebenfalls 50 MP und dazu eine Porträtkamera mit 12 MP. Auf der Frontseite findet man eine ungewöhnlich hohe Auflösung mit 60 MP. Der 4.600 mAh große Akku kann mit bis zu 125 Watt geladen werden und es gibt kabelloses Laden (15 Watt).

Motorola hat für eine IP68-Zertifizierung gesorgt, es gibt Stereo-Lautsprecher und es gibt natürlich Android 13 direkt zum Start, die Update-Politik von Motorola ist mit drei großen Updates durchaus üblich. Der Verkauf startet in den kommenden Tagen und wir sprechen von 899,99 Euro in der kleineren Version (also 256 GB Speicher).

Das richtige Flaggschiff kommt sicher noch, das hier ist wieder (sehr) gehobene Mittelklasse mit vielen Flaggschiff-Extras. Nur schade, dass die UVP direkt um 100 Euro angestiegen ist, denn der Preis für den Vorgänger war noch ein Pluspunkt.

Mal schauen, ob die Kunden diesen Preisanstieg akzeptieren werden, wobei das mit dem ein oder anderen Angebot ein durchaus attraktives Smartphone sein könnte. Es gibt zwei Farben in Europa, Schwarz und Blau, beide sind hier im Beitrag zu sehen.

