Motorola Edge 40 Pro: Neues Android-Smartphone zeigt sich erstmals

Motorola wird auch 2023 eine neue Edge-Reihe auf den Markt bringen und es geht bald mit dem Motorola Edge 40 Pro los. Da hat Evan Blass am Wochenende schon die ersten Bilder veröffentlicht, eine Ankündigung steht also sicher sehr zeitnah an.

Details zur Ausstattung gibt es noch keine, aber ich gehe auch in diesem Jahr von gehobener Mittelklasse mit einem Highend-Chip aus. In diesem Fall dürfte das neue Edge-Modell also mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 auf den Markt kommen.

Das Edge 40 Pro ist übrigens nicht das Flaggschiff von Motorola, auch wenn man das beim Zusatz „Pro“ denken könnte. Es wird sicher wieder ein Edge 40 Ultra auf den Markt kommen, allerdings darf man damit erst im zweiten Halbjahr rechnen.

Letztes Jahr kam das Edge 30 Pro im Februar und das Edge 30 Ultra folgte im September. Ich würde also mit dem Edge 40 Pro jetzt im März rechnen und das Edge 40 Ultra kommt dann sicher wieder im Herbst. Mal schauen, was das Pro-Modell kostet, letztes Jahr war es preislich durchaus okay, ich hoffe, das bleibt so.

Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 Ich habe es bereits im Vergleich zwischen Samsung und Apple angekündigt: In diesem Jahr möchte ich neben meiner bekannten Flaggschiff-Reihe, in der die mit Abstand besten Modelle der Hersteller antreten, noch eine neue Reihe starten. Die großen Modelle sind für…5. März 2023 JETZT LESEN →

-->