Motorola Edge 40 offiziell vorgestellt: Das ist die neue Android-Mittelklasse

Das Motorola Edge 40 Pro kennen wir schon, das Motorola Edge 40 Ultra wird noch eine Weile auf sich warten lassen, doch es gibt noch ein Modell im Portfolio, das Motorola Edge 40. Und das wurde heute offiziell für Deutschland vorgestellt.

Motorola Edge 40: Das sind alle Daten

Es gibt ein 6,55 Zoll großes OLED-Display mit FHD und 144 Hz, einen MediaTek 8020, 8 GB RAM, 256 GB Speicher und einen Akku mit 4400 mAh, der mit bis zu 64 Watt geladen werden kann. Kabelloses Laden mit 15 Watt ist ebenfalls dabei.

Motorola hat eine IP68-Zertifizierung eingekauft und setzt auf zwei Kameras, die Hauptkamera löst mit 50 MP und die Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 MP auf. Es gibt noch eine Frontkamera mit 32 MP, eine weitere Kamera für einen Zoom fehlt aber.

Es gibt beim Motorola Edge 40 wieder Stereo-Lautsprecher, natürlich alles von Bluetooth bis NFC (auch Wi-Fi 6E) und ausgeliefert wird es mit Android 13. Man garantiert drei Jahre bei der Sicherheit, aber leider nur zwei Android-Updates. Mit Android 15 ist kommendes Jahr also schon Schluss (das muss besser werden).

Entscheidend ist bei so einem Mittelklasse-Smartphone natürlich am Ende der Preis und da sprechen wir über 599,99 Euro. Marktstart ist Mitte/Ende Mai in Deutschland.

Das sind übrigens die drei Farben für das Motorola Edge 40 und bei Schwarz und Grün besteht die Rückseite auf veganem Leder. Die blaue Version ist aus Kunststoff.

