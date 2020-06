Motorola Edge+ startet in Deutschland

Motorola präsentierte vor ein paar Wochen die neue Edge-Reihe, gab aber zum Start bekannt, dass man bei uns nur das normale Edge anbieten wird. Das haben wir übrigens vor ein paar Tagen erst ausführlich für euch im Blog getestet.

Es hat sich aber bereits angedeutet, dass das bessere Motorola Edge+ nicht nur exklusiv in den USA verkauft wird, da es bereits in Europa zu finden war. Ab heute kann man es laut Motorola auch offiziell in Deutschland kaufen.

Motorola Edge+ für 1200 Euro

Das Motorola Edge+ ist ab sofort für 1199,99 Euro im Online Shop erhältlich und damit sogar noch teurer als in Finnland (1099 Euro). Motorola verkauft das Edge+ in der Farbe „Thunder Grey“ und bisher ist noch unklar, wann wir „Smoky Sangria“ sehen werden. Motorola Deutschland erwähnt die Farbe immerhin.

Was ist besser? Das Motorola Edge+ besitzt unter anderem den Snapdragon 865, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, einen Akku mit 5000 mAh und eine Hauptkamera mit 108 Megapixel. Ich bin mal gespannt, ob das Motorola Edge+ gegen die doch recht harte Konkurrenz in dieser Preisklasse eine Chance hat.

Motorola Edge+ Produktvideo

