MSI Claw: Kostenloses Spiel von Ubisoft für Vorbesteller

Der Bereich der Handhelds hat in den letzten Jahren durch den immensen Erfolg von Nintendo mit der Nintendo Switch und dem Steam Deck von Valve einen regelrechten Boom erlebt. Es dauerte nicht lange, bis andere Hersteller wie ASUS mit dem ROG Ally und Lenovo mit dem Legion Go nachzogen.

Mit der Ankündigung des MSI Claw hat im Januar dieses Jahres auch der taiwanesische Hersteller MSI seine Handheld-Pläne konkretisiert.

MSI Claw: Neuer Handheld kommt auf dem Markt

Die ersten Händler haben den Handheld inzwischen in ihr Sortiment aufgenommen, sodass die Vorbesteller schon sehr bald ihr Exemplar in den Händen halten können. Um den Verkaufsstart zu feiern, hat MSI auch eine Aktion gestartet, bei der man das Ubisoft-Spiel Skull and Bones kostenlos über den eigenen PC-Client Ubisoft Connect beziehen kann.

Voraussetzung ist der Kauf eines MSI Claw im Aktionszeitraum vom 15.03. bis 31.05. und die nachträgliche Registrierung im MSI Registierungscenter bis spätestens 15.06. – weitere Informationen sind der offiziellen Internetseite zu entnehmen. Die Aktion wird von verschiedenen Händlern sowie von MediaMarkt Saturn und natürlich auch Amazon Deutschland durchgeführt.

Als Nachweis wird die Seriennummer des Gerätes und das Bild der Rechnung mit dem Produktnamen benötigt, beides muss über das Registrierungscenter hochgeladen werden.

Das Angebot gilt für beide Modelle der Claw-Serie, die jeweils mit dem neuen Intel Core Ultra 5 bzw. Ultra 7 Prozessor ausgestattet sind und damit als bisher einziger „großer“ Hersteller auf einen Intel-Prozessor setzen. Das Steam Deck, das ROG Ally und das Legion Go setzen dagegen auf einen AMD-Prozessor.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->