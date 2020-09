Mulan ab 4. Dezember für alle bei Disney+

Disney wagt diese Woche ein Experiment, denn man hat sich dazu entschieden den Kinofilm „Mulan“ nicht mehr ins Kino zu bringen. Zumindest in Ländern, in denen es Disney+ gibt. Wer möchte, der kann den Film ab morgen streamen.

Die Sache ist nur die: Wer Mulan schon diese Woche schauen möchte, der muss den VIP-Zugang für 21,99 Euro buchen, ein normales Abo bei Disney+ reicht nicht (wird aber zusätzlich benötigt, da es bekanntlich keine Gratisphase mehr gibt).

Mulan: 3 Monate exklusiv für VIP-Nutzer

Mittlerweile hat Disney die Seite für Mulan überarbeitet und wirbt aktiv auf den sozialen Plattformen für den Filmstart. Auf der Seite steht nun aber auch, dass Mulan ab dem 4. Dezember für alle Nutzer von Disney+ verfügbar sein wird.

Der Kinofilm ist also 3 Monate exklusiv für VIP-Nutzer, pünktlich zu Weihnachten will man dann aber doch mit Mulan für Disney+ werben. Wer nicht so lange warten möchte, der kann morgen für 21,99 Euro zuschlagen. Ich bin gespannt, wie gut das Angebot ankommt und ob Disney das in Zukunft mit mehr Filmen machen wird.

