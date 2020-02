N26 erweitert die „Aktionen“

N26 teasert virtuelle Karten

Die Bank N26, deren Nutzung in erster Linie per Smartphone-App erfolgt, hat aktuell verkündet, dass man sich vom UK-Markt zurückziehen wird. In diesem Zusammenhang verspricht man auch neue Funktionen. Nachdem N26 zuletzt kräftig an der App geschraubt und dieser eine…11. Februar 2020 JETZT LESEN →