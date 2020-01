N26 schraubt an der App

Die Bank N26, deren Nutzung in erster Linie per Smartphone-App erfolgt, hat dieser App aktuell ein größeres Update verpasst.

Diesmal handelt es sich nicht nur um ein Bugfix-Update, sondern N26 legt wieder Hand an Design und Aufbau der App. Nachdem die Bank bereits im vergangenen Jahr die Oberfläche der App aufgefrischt hat, wird dieser Weg nun fortgesetzt.

So hat man die untere Hauptmenüleiste angepasst und verschiebt viele Konto-Aktionen nun in einen neuen Actions-Tab (ganz rechts). Nutzer finden darin alles zu Zahlungen, Bargeld und Karten. Damit fällt endlich auch das altbackene Mini-Überweisung-Menü in der Mitte weg.

N26 räumt die App auf

Im oberen Bereich der App lässt sich der Diskretionsmodus nun per immer sichtbarem Icon aktivieren, welches wir bereits aus der N26-Webansicht kennen. Zudem wandern das Menü für die Statistik, Daueraufträge und Kontoauszüge in die rechte obere Ecke, neben den Punkt „Mein Konto“.

Außerdem gibt es nun neue Optionen in den App-Einstellungen. So ist zum Beispiel in der aktualisierten App-Version auf Wunsch ein schnelles Einloggen per Face ID möglich, was einen Schritt beim Login spart.

Ich muss ehrlich sagen, dass mir sehr gut gefällt, was N26 da aktuell mit seiner App anstellt. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass sich in diesem Bereich wenig bewegt. Das fiel gerade auf, wenn man zur Fintech-Konkurrenz geschaut hat. Ich hoffe man bleibt nun am Ball und legt auch neue Funktionen und Dienste nach.

