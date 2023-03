N26 Bank: „Geld senden“-Funktion verbessert

Die Bank N26 hat ein Update für die Banking-App veröffentlicht. Das bringt Neuerungen für den Bereich der „Geld senden“-Funktion mit.

N26 hat den „Geld senden“-Bildschirm überarbeitet, um es Usern leichter zu machen, schnelle Zahlungen zu tätigen. Ab sofort sind die MoneyBeam- und SEPA-Kontakte am gleichen Ort zu finden. Der User wählt also nur noch die empfangende Person aus und sendet dieser das Geld.

Zur besseren Übersicht: Wenn neben einem Kontakt das N26-Logo angezeigt wird, kann man diesem in Echtzeit Geld per MoneyBeam senden. Kontakten ohne N26-Logo können Geld per SEPA-Überweisung empfangen.

Zuletzt hatte N26 es ermöglicht, IBAN aus Fotos zu extrahieren und die Empfängerbank bei einer Überweisung automatisch anzuzeigen.

