N26: Bevorstehende Lastschrift wird angekündigt

Die Bank N26 führt aktuell ein Feature ein, welches es vor langer Zeit schon einmal gab und beispielsweise bei Sparkassen Standard ist.

Es handelt sich um die SEPA Pre-Notification (Vorankündigung). Es wird also nun (wieder) eine bevorstehende Lastschrift angekündigt. Vor langer Zeit konnte das N26 in ähnlicher Form bereits, bis die Funktion verschwand.

Eine offizielle Ankündigung zur Wiedereinführung der Funktion konnte ich noch nicht finden, allerdings konnte ich die Rückkehr des Features durch erste User verifizieren lassen. Es kann aber durchaus sein, dass das Feature stufenweise freigeschaltet wird.

So werden Kunden von N26 jetzt nicht nur per Push-Meldung über eine „Bevorstehende Lastschrift“ inklusive geplanten Einzugsdatum informiert, sondern könne diese auch manuell prüfen. Zu diesem Zweck muss man in der N26-App den Bereich „Geplant“ aufrufen.

In der Webversion von N26 scheint das Ganze noch nicht zu funktionieren. Zudem beziehen sich die Angaben ausschließlich auf das Hauptkonto und nicht auf Spaces mit IBAN.

