Vivid Invest: Neue Investmentgebühren ab Oktober

Vivid Money, eine Finanzplattform fürs Banking, Sparen sowie Investieren, aktualisiert aktuell die AGB für Vivid Invest.

Vivid informiert seine Kunden aktuell darüber, dass man die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die neuen Crypto- und Aktien-Investmentgebühren aktualisiert hat. Die Änderungen treten am 13. Oktober 2022 in Kraft. Nutzer sollen die AGB „unbedingt“ vor diesem Datum akzeptieren, um weiterhin mit Vivid Invest handeln zu können. Was ist im Kern neu?

Fractional Shares

Prime-Mitglieder:innen können gebührenfrei in Fractional Shares investieren. Für Nutzer:innen des kostenfreien Standard-Plans fällt bei jeder Transaktion eine Gebühr von 0,5 % (mind. 0,79 €) an. Fractional Coins

Prime-Mitglieder:innen können gebührenfrei in Fractional Coins investieren. Für Nutzer:innen des kostenfreien Standard-Plans fällt bei jeder Transaktion eine Gebühr von 1,49 % (mind. 0,79 €) an.

Außerdem informiert Vivid darüber, dass man „mit Hochdruck“ an Funktionen rund um echte Kryptowährungen (z. B. Ein- und Auszahlungen) arbeitet.

Wer Vivid kostenfrei ausprobieren möchte: Mit dem Kunden-Referal-Programm gibt es aktuell neben einer gratis Metallkarte „Super Deals Cashback“ und mehr für neue Kunden bei Vivid Money.

