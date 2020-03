N26: Einzahlen per Apple Pay

Die Bank N26 hat aktuell wieder an ihrer App geschraubt und dabei den Bereich „Aktionen“ erweitert. Nachdem man diesen Bereich neulich erst runderneuert hatte, gibt es nun eine weitere Beta-Funktion zum Einzahlen von Geld auf das N26-Konto. Zu finden ist diese Möglichkeit unter „Aktionen“ → „Geld hinzufügen“.

N26-Konto per Apple Pay aufladen

Neben dem Einzahlen per „Debitkarte“ klappt das jetzt auch testweise in Echtzeit über Apple Pay. Der Nutzer kann seinem Konto also Guthaben über eine in Apple Pay hinterlegte Karte hinzufügen.

Die Funktion ist auch in diesem Fall zunächst als Beta enthalten und kann daher nur einmal ausprobiert werden. Hat man eine Einzahlung per Apple Pay getätigt, verschwindet der Menüpunkt daher wieder. Nutzbar ist sie mit einer Summe zwischen 20 Euro und 150 Euro.

