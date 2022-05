N26 warnt vor SMS-Betrug

Die Bank N26 warnt ihre Kunden vor gängigen Betrugsmaschen. Aktuell informiert man per Rundmail wieder einmal über Betrug per SMS.

Bankkunden werden immer wieder Opfer von Phishingversuchen. Natürlich auch reine Onlinebanken wie N26. Nicht nur per E-Mail, sondern auch per SMS haben es Kriminelle auf Kunden der Bank abgesehen. Hierbei ist wichtig zu wissen: N26 sendet Kunden niemals Links per SMS.

Man sendet nur Verifizierungscodes per SMS und verwendet dabei ausschließlich ‘AUTHMSG’ als Absender. Diese Codes werden verwendet, um auf die App zuzugreifen oder um das Gerät mit dem Konto zu verknüpfen. Nutzer von Outbank kennen diese SMS vermutlich auch.

N26 bittet auch nie darum, Transaktionen zu autorisieren, die man nicht eingeleitet hat. Auch weist man darauf hin, dass man die Kunden nicht anruft, außer Kunden haben selbst einen Anruf angefragt („in sehr bestimmten Fällen“).

Wie funktioniert diese Betrugsmasche? (laut N26)

Du erhältst eine beunruhigende SMS, die dich dazu bringen soll, auf einen Link zu klicken.

Dieser Link hat eine URL, die sich von unserer offiziellen URL unterscheidet (https://app.n26.com/login)

Die Seite, auf die du über den Link der Betrüger gelangst, sieht visuell wie die Seite von N26 aus. Hier wirst du darum gebeten, persönliche Daten (wie deine E-Mail-Adresse, dein Passwort, die Kartennummer, den CVC, deine PIN, per SMS empfangene Codes, usw.) zu teilen. Gib diese Daten nie außerhalb der N26 App oder Web-App weiter!

Nachdem du die SMS erhalten hast, wirst du womöglich von einer Person angerufen, die sich als MitarbeiterIn von N26 ausgibt. Du wirst dann beispielsweise aufgefordert, zusätzliche Kontodetails anzugeben oder Transaktionen, die du nicht eingeleitet hast, in der N26 App zu autorisieren. Bestätige nie Zahlungen in der N26 App, bei denen der Empfänger oder Händler nicht bekannt ist.

